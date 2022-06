NAPOLI. Vomero: denunciato un parcheggiatore abusivo.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via San Domenico per la segnalazione di un parcheggiatore abusivo.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato l’uomo per un 62 enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno denunciato poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e gli hanno altresì notificato un ordine di allontanamento.

adsense – Responsive – Post Articolo