NAPOLI. Via Galileo Ferraris: ruba un’auto. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne per furto aggravato.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Galileo Ferraris per la segnalazione di un’autovettura rubata in movimento.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno intercettato il veicolo segnalato con un soggetto a bordo e lo hanno controllato, trovandolo in possesso di diversi effetti personali, risultati appartenere al proprietario del veicolo. Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che il 28enne, poco prima, aveva asportato l’auto da un deposito dopo aver danneggiato un cancello carraio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la vettura è stata restituita al legittimo proprietario.