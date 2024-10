NAPOLI. Via Diaz: si impossessa di alcuni capi di abbigliamento e minaccia una guardia giurata. Arrestato un 31enne dalla Polizia di Stato.

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per rapina impropria un 31enne georgiano irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia; lo stesso è stato, altresì, denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

In particolare, gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso un esercizio commerciale di via Diaz per la segnalazione di un soggetto che aveva asportato dei capi di abbigliamento.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato una guardia giurata che stava inseguendo un uomo indicandolo quale autore del reato; pertanto, gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso dei capi di abbigliamento e di un punteruolo.

Inoltre, gli agenti hanno accertato che il prevenuto, pochi istanti prima, dopo essere entrato nell’attività commerciale ed aver asportato i capi di abbigliamento, aveva minacciato la guardia giurata con il punteruolo per assicurarsi la via di fuga; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.