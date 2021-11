NAPOLI. Tribunali: arrestato uno spacciatore

Stanotte i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in piazza Bellini un uomo che ha consegnato qualcosa a due persone in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato lo spacciatore in via dei Tribunali trovandolo in possesso di 4 bustine contenenti circa 4 grammi di marijuana e 80 euro; inoltre, gli acquirenti sono stati trovati in possesso di una bustina con 1,6 grammi della stessa sostanza.

Taurij Fabukunj, 28enne senegalese con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre gli acquirenti sono stati sanzionati per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

adsense – Responsive – Post Articolo