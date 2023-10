NAPOLI. Scampia: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne e un 55enne di Quarto.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Vicinale Tavernola, hanno controllato due uomini con atteggiamento circospetto a bordo di un’auto.

I poliziotti, dopo aver identificato il conducente per un 50enne di Quarto e il passeggero per un 55enne anch’egli di Quarto, li hanno trovati in possesso di 6 cilindretti contenenti 5 grammi circa di eroina, 2 involucri di 0.5 grammi di crack, 3 involucri contenenti 1,5 grammi circa di cobret, un telefono cellulare e 35 euro.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo alle loro rispettive abitazioni dove hanno rinvenuto, a carico del 55enne, un involucro di 17 grammi di cocaina e un panetto di hashish del peso di 18 grammi circa; ancora, gli operatori hanno rinvenuto 3 fucili automatici calibro 12, una canna di fucile calibro 12, un fucile ad aria compressa calibro 4,5 e circa 600 cartucce, risultate essere armi ereditate dal padre dell’indagato e mai denunciate presso gli uffici di Polizia.

Pertanto, i prevenuti, con precedenti di polizia anche specifici, sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente mentre, il 55enne, è stato altresì’ denunciato per detenzione abusiva di armi.