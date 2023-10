NAPOLI. Alto Impatto all’ Arenella

Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato Arenella con la collaborazione dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Arenella e la zona ospedaliera ed in particolare nelle vie Domenico Fontana, Bernardo Cavallino, Pietravalle , viale delle Porcellane, e via Lieti a Capodimonte.

Nel corso delle attività sono state identificate 18 persone di cui 7 con precedenti di polizia, controllati 5 esercizi commerciali dove, il titolare di una di queste, è stato denunciato per detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente poiché sorpreso, durante il controllo, a disfarsi di due dosi di eroina.

Ancora, gli operatori, all’interno dei giardinetti “TinaPica” hanno sanzionato amministrativamente 3 persone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.