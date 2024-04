BAIANO. DOPO IL BOOM DI ISCRITTI AI CORSI DI PROTEATRO, TRE GIORNI DI OPEN DAY.

A Baiano, ai confini tra Avellino e Napoli, un gruppo teatrale sta dimostrando che il palcoscenico non è solo un luogo di intrattenimento, ma anche un terreno fertile per la crescita personale e sociale. Con il motto “IL TEATRO MIGLIORA LA QUALITÀ DELLA VITA”, la cooperativa Proteatro ha fatto della formazione artistica e teatrale il cuore pulsan te della propria missione. Sin dal 2017, Proteatro si è impegnato a offrire laboratori teatrali accessibili a tutti, convinto che il teatro possa essere un potente strumento per migliorare la vita di ciascuno. Questa convinzione nasce da anni di esperienza nel settore, collaborando con scuole, enti pubblici e privati per portare avanti la didattica delle emozioni e l’arte teatrale. I laboratori di Proteatro prevedono un percorso formativo di tre anni, progettati per guidare i partecipanti in un viaggio di autoesplorazione e crescita. Il primo anno è dedicato alla conoscenza di sé, al potenziamento delle abilità di public speaking e al team building e all’acquisizione di maggiore fiducia e consapevolezza di sé stessi. Gli anni successivi approfondiscono l’arte teatrale in tutte le sue sfaccettature: dalla recitazione, all’uso della voce, dall’improvvisazione alla gestione dello spazio scenico, dall’interpretazione allo studio del personaggio. Per consentire a più persone possibile di sperimentare i benefici del teatro, Proteatro aprirà le sue porte per tre Open Day gratuiti il 10, il 17 e il 24 maggio presso la propria sede in Piazza IV novembre, 9, a Baiano. Gli Open Day saranno suddivisi per fasce d’età e offriranno un assaggio dei laboratori previsti per l’anno accademico 2024/2025. L’iniziativa culminerà in una giornata di festa il 7 giugno presso il Teatro Colosseo di Baiano, insieme a tutti i corsisti già iscritti e a i nuovi che vorranno intraprendere questo viaggio.Le tre giornate di Open day si sono rese necessari dopo il boom di iscritti avuti lo scorso anno che ha visto il coinvolgimento di più di 85 persone divisi in sei laboratori che andranno in scena dal 30 maggio al 16 giugno presso il Teatro Colosseo di Baiano (Av).

Per maggiori informazioni visitare il sito web www.proteatro.it o chiamare 3454605924.