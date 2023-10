Forino (Av): La Max e Very Dance in scena con 40 ballerini presso la prestigiosa Accademia LUXURY DANCE di Pomezia

Dopo la bellissima esperienza dello scorso 12 marzo la Max e Very Dance dei Maestri De Angelis e Picariello, “raddoppia brillantemente” presso l’ Accademia Luxury Dance di Pomezia dove 40 funambolici ballerini hanno donato il meglio di se stessi in una importante affermazione sotto gli occhi soddisfatti degli ospiti dello stage di Danza tra cui Kledy Kadiu , Nicolò Noto, Federica Lanza ed altri. Un appuntamento molto atteso dagli stessi atleti e ben preparato da tempo da parte dei valenti Maestri Argentina Aliberti , Mafalda Iannaccone, Anghelina Di Crezia del sodalizio di Via Roma.

Infatti già dalle ore 9.30 i giovani comprendenti la Max e Very Dance di Forino e la Moving Art di Serino sono stati impegnati nelle loro performance sotto lo sguardo attento dei maestri Federica Lanza Ballerina Professionista presso Scuola di Danza del Teatro dell’ Opera di Roma ed Accademia Nazionale di Danza, Nicolò Noto famoso Ballerino Professionista Vincitore di Amici e Docente della stessa Accademia, Kledy Kadiu conosciutissimo Ballerino Professionista Docente ed Attore , Alessio La Padula Ballerino Professionista di Amici ed affermato astro nascente della Danza italiana Pablo Moret, Ofelia Gonzales, Docenti Del Teatro dell’ Opera di Roma, Fabrizio Prolli , Francesco Annaruma, Spillo affermati Ballerini Professionisti italiani. Il tutto ricade in quella più ampia prospettiva voluta dal sodalizio forinese, ma soprattutto dal famoso Ballerino Nicolò Noto il quale ha inteso fregiare la Max e Very ed i suoi atleti ballerini con una Borsa di Studio presso questa prestigiosa Accademia romana. Tanta l’ emozione da parte di tutti i partecipanti per un’ occasione che si auspica possa essere concessa anche nel prossimo futuro. Daniele Biondi