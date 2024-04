AVELLA. Fiaccolata contro l’installazione delle antenne 5G: il paese si mobilita per la salute pubblica

Nel cuore di Avella, venerdì 3 maggio alle 19, si svolgerà un evento di protesta senza precedenti: una fiaccolata organizzata dal comitato no 5G per esprimere preoccupazioni riguardo all’installazione delle antenne 5G sul territorio.

L’itinerario della fiaccolata partirà dall’area delle cooperative di Avella, per poi snodarsi per le vie del paese fino a raggiungere piazza Municipio. Un gesto simbolico, ma carico di significato, che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui potenziali rischi per la salute legati alle nuove antenne.

La preoccupazione diffusa tra i cittadini riguarda gli effetti nocivi che le apparecchiature 5G potrebbero avere sulla salute umana. Sebbene gli enti normativi e le aziende telecomunicazioni assicurino che le antenne rispettano rigorosi standard di sicurezza, persistono dubbi e richieste di ulteriori studi indipendenti sull’impatto a lungo termine delle onde elettromagnetiche.

Il comitato no 5G di Avella ha deciso di non rimanere in silenzio di fronte a queste incertezze, promuovendo un’iniziativa pacifica ma decisa. La fiaccolata è un modo per unire la comunità locale nella voce comune della preoccupazione per la salute pubblica.

Oltre alla dimensione sanitaria, l’evento solleva anche questioni legate alla partecipazione democratica e alla trasparenza nelle decisioni che riguardano l’installazione delle infrastrutture 5G. I cittadini desiderano essere coinvolti nel processo decisionale e avere accesso a informazioni complete e imparziali sulle implicazioni del 5G sul loro ambiente e sulla loro salute.

La fiaccolata di Avella non è un evento isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di proteste e dibattiti che si stanno svolgendo in molte comunità in tutto il mondo. È un segnale chiaro che la questione del 5G va ben oltre la semplice tecnologia e tocca profondamente le preoccupazioni fondamentali legate alla salute, alla sicurezza e alla democrazia.

Mentre la tecnologia avanza, è essenziale che la società affronti queste sfide in modo aperto e responsabile, cercando un equilibrio tra progresso tecnologico e benessere collettivo. La fiaccolata di Avella è un passo verso questo obiettivo, un richiamo alla consapevolezza e alla mobilitazione civica per un futuro più sicuro e sano per tutti.