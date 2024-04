Grave Incidente Stradale sulla Fondo Valle Sele: Tir giù dal viadotto dopo scontro con auto

Nella provincia di Avellino, precisamente nei pressi dell’uscita della zona industriale di Calabritto lungo la Fondo Valle Sele, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un tir proveniente da Battipaglia e un’altra auto. L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 16 nel territorio di Calabritto, causando seri danni e sospendendo temporaneamente il traffico lungo la statale.

Il tir, carico di cassoni contenenti packaging per le confezioni di una nota pasta alimentare, ha impattato con un’altra vettura e successivamente ha travolto le barriere protettive del viadotto, precipitando da un’altezza di circa dieci metri. La dinamica dell’incidente è stata estremamente violenta, causando gravi danni ai veicoli coinvolti e mettendo a rischio la vita degli occupanti.

Fortunatamente, sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del Nucleo Alpino-Speleologico, i Vigili del Fuoco e le ambulanze della Pubblica Assistenza di Calabritto, supportati dai carabinieri e dal personale Anas. Le operazioni di soccorso sono state delicate e complesse, richiedendo l’estrazione degli occupanti dai veicoli incidentati e il loro trasporto in ospedale per ricevere le cure necessarie.

L’autista del tir, proveniente da Foggia, è stato estratto dall’abitacolo dalle squadre dei vigili del fuoco ed è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Salerno per ricevere le cure mediche necessarie. Anche l’autista dell’altro veicolo coinvolto è stato estratto e consegnato ai sanitari, che lo hanno trasportato all’ospedale di Oliveto Citra per le cure del caso.

L’incidente ha causato la temporanea chiusura della statale al traffico in entrambi i sensi di marcia, provocando disagi e rallentamenti nella circolazione stradale. Le autorità competenti sono intervenute prontamente per garantire la sicurezza della zona e per avviare le indagini necessarie per chiarire le cause dell’incidente.