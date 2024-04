I. C. Mercogliano “Suddamare: Un viaggio nel tempo- l’emigrazione di ieri e oggi”

Il giorno 30 aprile alle ore 10, presso l’auditorium dell’ IC Mercogliano, il giornalista Gianluca Amatucci ha ripercorso la storia delle migrazioni nel segno dell’ umanità.

La Ds prof. A.Tarantino ha salutato gli ospiti presenti, la dott. Barbara Evangelista del Comune di Mercogliano,delegata all’i struzione, ringraziandola per la presenza e per l’ attenzione dell’ Amministrazione alla vita scolastica.

Ha inoltre ricordato agli alunni delle classi terze e seconde, che l’emigrazione interessa la società in maniera esponenziale e trasversale, per cui nessuno deve dimenticare che il bisogno, le guerre, la fame, sconvolgono e influenzano la vita delle persone che sono costrette ad emigrare e noi italiani l’ abbiamo vissuta sulla nostra pelle.

Un coro diretto dalla prof. Anna Maria Bianchino ha accompagnato il monologo del giornalista,coinvolgendo ed emozionando la platea,interpretando brani storici come “O surdato nnammurato” e ” Volare”.

L’incontro ha rappresentato una bella e preziosa occasione per riflessioni e confronti.

Si ringraziano, la già citata prof. Annamaria Bianchino, il prof. Francesco Santoli e tutti i colleghi che hanno sensibilizzato gli alunni.

Un ringraziamento specisle agli assistenti tecnici: sig Patrizia Spagnuolo e dott. Antonio Fasolino.