GROTTAMINARDA (AV). Convocata nuova seduta del Consiglio Comunale: Bilancio di Previsione e riconoscimento di debito fuori bilancio all’ordine del giorno

La Presidente del Consiglio Comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una nuova seduta del consesso per giovedì 2 maggio alle ore 16.00, in prima convocazione e per venerdì 3 maggio, alle ore 16.30, in seconda (per entrambe senza ora di tolleranza).

Il Consiglio Comunale che come sempre si svolgerà nell’Aula “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi e che sarà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube dell’Ente, prevede la discussione di 2 punti all’ordine del giorno:

il Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026 ed il riconoscimento di un debito fuori bilancio.