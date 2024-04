Il ruolo del G7 nel determinare il futuro dei popoli: Il Piano Mattei in Africa.

Il G7, ovvero il gruppo delle sette nazioni più avanzate economicamente, svolge un ruolo cruciale nel determinare il futuro dei popoli. Questo forum internazionale si impegna a promuovere la pace, la stabilità e la prosperità in tutto il mondo, offrendo spazi di dialogo e collaborazione su tematiche di rilevanza globale. Attraverso la discussione e la raccomandazione di politiche comuni, il G7 influisce in modo significativo sui destini delle nazioni, fornendo orientamenti in ambito economico, ambientale, di sicurezza e diritti umani. Inoltre, grazie al suo prestigio e alla sua influenza, il G7 può favorire un’azione congiunta per rispondere alle sfide globali, delineando un quadro di cooperazione e fornendo soluzioni concrete.

La riunione del G7 tenutasi a Capri ha evidenziato il «Piano Mattei per l’Africa» come una priorità chiave per la presidenza italiana del G7. Il Piano Mattei rappresenta il quadro strategico dell’Italia per un rinnovato partenariato con i Paesi africani e con le organizzazioni regionali, ivi compresa l’Unione africana basato su tre pilastri: «ascoltare», «rispettare» e «costruire insieme». Dispone di una dotazione iniziale di oltre 5,5 miliardi di euro in crediti, operazioni di sovvenzione e garanzie. Il Ministro A.Tajani dichiara ‘’Accogliamo con favore la partecipazione dell’UA al G20 come membro permanente e ribadiamo il nostro sostegno al G20 Compact with Africa’’.

Il Piano Mattei mira a sostenere iniziative che favoriscano un partenariato equo e sostenibile con l’Africa, concentrandosi su ambiti quali lo sviluppo rurale, l’agroindustria, la transizione energetica, lo sviluppo delle infrastrutture , e gli investimenti nella formazione, nella cooperazione culturale e scientifica.

Uno dei grandi temi dei prossimi anni sarà l’ambiente e il verde urbano,ad oggi una risorsa scarsa nelle grandi città. Il Comune di Milano ha svolto uno studio per acquisire una serie di dati dalle fotocamere cromatiche dell’Agenzia Spaziale Europea che ci dicono che c’e’ una diversità dai 30/32 gradi tra una superficie in asfalto o in cemento se è o meno, ombreggiata. Si prospetta che le città dell’Europa del sud e dell’Africa del Nord dovranno fare i conti con questo tema. La conquista del verde urbano sarà uno dei diritti fondamentali dei prossimi anni e sul tema si giocheranno anche le previsioni di capacità di superare le grandi disuguaglianze sociali che ci sono nelle nostre città .

Il Comunicato dei Ministri degli Esteri del G7 ha accolto con favore il Piano Mattei e ha espresso la disponibilità del G7 a rafforzare ulteriormente la cooperazione con l’Unione Africana, le organizzazioni regionali e le Nazioni Unite per promuovere stabilità, sicurezza, buon governo e sviluppo in Libia e nella regione del Sahel in cui il Gruppo Wagner desta non poche apprensioni per l’impatto destabilizzante che produce, in merito alle violazioni dei diritti umani ; prevenire la diffusione dell’insicurezza verso il Golfo di Guinea e il Nord Africa, nonché i flussi migratori irregolari.

Il G7 ha inoltre sottolineato l’importanza di promuovere un’energia economica, affidabile, sostenibile e moderna in Africa e ha espresso la speranza di continuare a discutere su come il G7 possa far avanzare concretamente il progresso industriale dell’Africa e la sua crescita sostenibile, resiliente e inclusiva.

In sintesi, il Piano Mattei e il Partenariato italiano per l’Africa sono stati i temi centrali del G7 di Capri, con i Paesi del G7 che hanno espresso sostegno a questo nuovo approccio alla cooperazione con il continente africano . Il mondo pretende risposte e il G7 rinnova il suo impegno nel sostenere lo stato di diritto, proteggere i diritti umani e la dignità di tutti gli individui.

Ferrara Maria Carla