NAPOLI. Piazza Sannazaro: aggredisce un’automobilista e gli agenti intervenuti. Un arresto della Polizia di Stato.

Nella notte tra domenica e lunedì, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in piazza Sannazaro per la segnalazione di un’automobilista aggredita da un lavavetri.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha indicato loro un soggetto, poco distante, quale autore del danneggiamento del parabrezza della sua auto.

Gli operatori si sono avvicinati all’uomo il quale, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo di polizia iniziando ad inveire contro di loro fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Il predetto, una volta accompagnato nell’auto di servizio, ha proseguito nella sua condotta aggressiva danneggiando uno dei finestrini della volante.

Per tali motivi, un 41enne marocchino con precedenti di polizia, è stato tratto in arrestato per danneggiamento aggravato, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.