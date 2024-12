NAPOLI. San Giovanni a Teduccio: nasconde nel box 50 kg di fuochi d’artificio. Denunciato un soggetto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di lunedì la Polizia di Stato ha denunciato un 33enne originario di Caserta per detenzione o commercio abusivi di materie esplodenti e omessa denuncia di materie esplodenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Taverna del Ferro, all’angolo con via Parrocchia, hanno notato un box con la serranda parzialmente aperta con un uomo al suo interno.

Pertanto, i poliziotti, dopo aver identificato il soggetto in questione, hanno controllato il locale in cui hanno rinvenuto 365 artifizi pirotecnici privi di etichettatura e di fabbricazione artigianale del peso lordo di 18 kg circa, 34 batterie di fuochi d’artificio il cui contenuto esplosivo netto (nec) è risultato essere pari a circa 21 kg ed altre 387 confezioni contenenti circa 15mila pezzi di artifici pirotecnici dal contenuto esplosivo netto di circa 7 kg; per tali motivi, il prevenuto è stato denunciato dal personale operante.