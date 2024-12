A Scisciano arriva “Natale in Piazza”. Eventi natalizi per far rivivere gli spazi urbani.

Dopo il successo del primo evento della rassegna “Scisciano in Festa”, inserita nel Cartellone degli Eventi Metropolitani 2024-2025” e organizzata dall’Ammirazione Comunale di Scisciano, le iniziative previste per il periodo delle festività natalizie proseguono con l’atteso “Natale in Piazza”. L’evento si terrà sabato 21 dicembre, a partire dalle ore 19,00, presso Piazza XX Settembre a Scisciano e prevedrà la possibilità di partecipare ad un esclusivo apericena con piatti della tradizione abbinati ad un tocco di innovazione. La serata sarà animata da un Dj set a tema natalizio. Per tutti i bambini sarà possibile consegnare le letterine a Babbo Natale. La partecipazione è gratuita. Si tratta di una nuova occasione per vivere insieme, durante uno dei periodi più belli dell’anno, i luoghi simbolo della cittadina di Scisciano. Il progetto “Scisciano in Festa” mira, infatti, a valorizzare e promuovere l’aggregazione sociale nel contesto locale, attraverso una serie di eventi pubblici di natura artistica, culturale e ricreativa distribuiti in diverse date significative. Le attività proposte si svolgeranno in spazi pubblici strategici, come Piazza XX Settembre e la località di San Martino, con l’obiettivo di coinvolgere un vasto pubblico composto da residenti e visitatori. La scelta delle location rispecchia l’intento di rendere gli eventi accessibili e di favorire una fruizione condivisa degli spazi urbani, contribuendo al senso di comunità. Il progetto proseguirà il 6 gennaio 2025 con “Arriva la Befana”, sempre in Piazza XX Settembre.

Il menu della serata

FINGER FOOD

Tortello fritto ripieno di: pizza di scarola della tradizione “Partenopea”

Salmone affumicato, salsa tzatziky, crumble di pane aromatizzato

Baccalà in oliocottura, scarolina fresca, peperone in agrodolce

Babà tostato: burro, filetto di alici “Armatore”

PRIMO PIATTO

Pasta mista di Gragnano IGP “28 Pastai” cotta in bisque di crostacei, patate, fonduta di provola di bufala affumicata, polvere di crostacei, olio al prezzemolo.

VINO

Falanghina Beneventana – Piedirosso Beneventano

A cura di Venti Punto Zero