Napoli, rissa tra minorenni al McDonald’s di Fuorigrotta: spunta un coltello

Momenti di tensione nella notte a Napoli, dove una rissa tra minorenni è scoppiata all’interno del McDonald’s di Fuorigrotta. Durante la colluttazione uno dei ragazzi ha estratto un coltello e ha tentato di colpire un coetaneo.

L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Protagonisti alcuni giovani di età compresa tra i 16 e i 17 anni che, per cause ancora in corso di accertamento, hanno iniziato ad azzuffarsi all’interno del locale.

Nel corso della lite uno dei ragazzi ha impugnato un coltello e ha cercato di colpire uno dei rivali. Il fendente ha però soltanto lacerato il giubbino del giovane, senza provocare feriti.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Bagnoli, impegnati a identificare tutti i partecipanti alla rissa e a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.