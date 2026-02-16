Identità, fragilità e ricerca di sé: la docente ed autrice Enza Silvestrini presenta “I volti della voce” al Masullo-Theti

Le classi 5^A CAT; 5^B AMB-SAN; 4^ C INF; 4^A RIM/SIA dell’I.S. “Masullo-Theti”, accompagnate dalle docenti Anna Rega, Adele Giugliano, Elena Silvestrini e Anna Tanzillo, incontrano l’autrice Enza Silvestrini per discutere del suo ultimo romanzo, un’opera complessa che sfida i confini tra narrativa e poesia.

Al centro del dibattito, moderato dalla professoressa Susy Barone, il tema della Voce come bussola per ritrovare un’identità frammentata.

L’incontro ha visto gli alunni protagonisti di un confronto serrato con l’autrice, partendo da analisi testuali che la stessa Silvestrini ha definito “acute e capaci di smontare la vecchia distinzione tra cultura scientifica e umanistica”.

Durante l’incontro si è creata una significativa interazione fra gli alunni e l’autrice. Non è stato un semplice momento di ascolto, ma un vero dialogo, arricchito da domande molto interessanti e specifiche da parte degli studenti.

Gli alunni hanno dimostrato curiosità e attenzione, approfondendo temi presenti nell’opera, in particolare la ricerca della propria identità attraverso il filo della memoria e della storia, la ricomposizione di un linguaggio di verità, il ritrovato senso delle parole svuotate di vita dall’uso improprio sui social o dall’abuso quotidiano.

Diverse le domande sulle immagini tratte dal mito greco che parlano un linguaggio arcano e primigenio e conducono alla radice della cultura mediterranea, all’interno della quale la storia interiore della protagonista cerca di trovare una sua collocazione e nuova modulazione.

L’autrice ha risposto con disponibilità e chiarezza, rendendo il confronto ancora più coinvolgente e stimolante per tutti i presenti.

Un romanzo introspettivo nel quale Io, la protagonista, nella fase della caduta e della malattia cerca di ritrovarsi e di ricostituirsi; la storia di un’anima nella quale un giovane lettore può riconoscere parti della sua esperienza.

Un ringraziamento alla Dirigente scolastica del “Masullo-Theti”, la prof.ssa Elisa De Luca, che promuove e sostiene iniziative così cariche di valore formativo.