CASERTA. Parata di Carnevale nel centro storico: festa in maschera con “Comunalia”

La magia del Carnevale anima il centro cittadino di Caserta con uno degli appuntamenti più attesi di “Comunalia, un inverno d’autore”, la rassegna culturale diffusa promossa dal Comune e realizzata per questa edizione da Fabbrica Audiovisiva Napoletana srl.

Martedì grasso, 17 febbraio, alle ore 17 prenderà il via la Parata di Carnevale, una grande festa teatrale itinerante che attraverserà il cuore della città coinvolgendo famiglie, bambini e cittadini in un momento di aggregazione collettiva all’insegna della tradizione e del divertimento.

La partenza è prevista da piazza Dante alle 17, con percorso lungo via Mazzini e il centro storico fino all’arrivo al Palazzo di Città. Protagonista dell’evento sarà la Compagnia La Mansarda – Teatro dell’Orco, che accompagnerà grandi e piccini, preferibilmente in maschera, tra musica, spettacoli e animazione.

La parata celebrerà il Carnevale richiamando la Commedia dell’Arte con i suoi personaggi simbolo, tra cui un suggestivo Pulcinella gigante, rievocando le antiche tradizioni carnevalesche di buon auspicio per la primavera.

Gli eventi proseguiranno domenica 22 febbraio nel borgo di Casertavecchia. Dalle 15 alle 18, tra piazza Vescovado e i giardini della Cattedrale, spazio a “Carnevale al Borgo” con animazione, gonfiabili gratuiti e attività per bambini a cura della Pro Loco Casertantica e della Pro Loco Casali del Carolino.

Alle 19.30, nella Cattedrale di Casertavecchia, appuntamento con il concerto acustico “Poeti in Musica” degli Â Cúmba, in un’atmosfera suggestiva a lume di candela. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.