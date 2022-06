NAPOLI. Piazza Nicola Amore: tenta di rapinare una coppia. Arrestato.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Nicola Amore hanno notato due uomini a bordo di uno scooter che, con atteggiamento circospetto, stavano seguendo due giovani e il passeggero, sceso dal mezzo, si è avvicinato alle spalle di uno dei due tentando di strappargli il cellulare dalle mani.

I poliziotti sono intervenuti ma il conducente, alla loro vista, si è dato alla fuga innescando un breve inseguimento fino a quando, giunto in via Revonella, ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra; gli operatori hanno raggiunto e, con difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato il passeggero mentre il conducente è riuscito a dileguarsi.

C.D.M., 22enne romeno con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina, lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per ricettazione poiché il motoveicolo è risultato rubato e, pertanto, è stato sottoposto a sequestro.

