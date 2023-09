Napoli, parcheggiatore abusivo a Bagnoli pretende pagamento, il video diventa virale

“Sta diventando virale il video che ci è stato inviato da alcuni passanti che immortala un parcheggiatore abusivo, operante a Bagnoli nei pressi del Lido Fortuna, mentre tenta di portare a termine l’ennesima estorsione ai danni di un motociclista. A fare scalpore la frase pronunciata dall’estorsore: ‘mi devi dare i soldi, sono le due di notte, è una mancanza di rispetto nei miei confronti’. Una frase che racchiude l’arroganza, la prepotenza e la sfacciataggine di chi pensa che la reiterazione di un crimine diventi un diritto acquisito. Si tratta di un punto di non ritorno nella mentalità criminale che alberga nelle strade della città. Al punto tale che non pagare il pizzo all’abusivo diventa addirittura un torto. Contro questa aberrazione è necessario intervenire duramente e capillarmente per stroncare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, prima che diventi una vergognosa prassi, cosa che in alcune strade già sta accadendo, quella di consegnare soldi a questi criminali. Ricordando sempre che il business milionario della sosta abusiva foraggia le casse dei clan e rientra in una precisa strategia di controllo del territorio”. Questo il commento del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, al quale è stato inviato il video denuncia.