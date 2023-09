MONTEFORTE IRPINO. Festa dell’accoglienza per le classi prime dell’Istituto Autigemma

Ritorneranno tra i banchi l’11 settembre gli studenti dell’istituto comprensivo Aurigemma di Monteforte, guidato dalla dirigente Filomena Colella. Un ritorno tra i banchi che sarà salutato da una festa dell’accoglienza rivolta agli alunni delle classi prime della secondaria e alle loro famiglie, in programma dalle 8.30 alle 10.30, presso l’aula magna dell’Ic Aurigemma. A caratterizzare la cerimonia di accoglienza il saluto dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e della chiesa di Monteforte, con i messaggi di ospiti speciali, emozioni e tante sorprese. La festa dell’accoglienza vuole essere un appuntamento per dare il benvenuto ai nuovi iscritti e aiutare i ragazzi a vivere l’ingresso nella nuova scuola senza tensioni perchè si sentano parte di un’unica comunità scolastica, favorendo la conoscenza della progettualità promossa dall’istituto, dei compagni e del corpo docente. E’ la dirigente Colella a sottolineare come “L’augurio che rivolgo ai ragazzi è che la scuola possa essere sempre un solido punto di riferimento per le giovani generazioni, sostenendole nel percorso di sviluppo della loro personalità ed orientandole in maniera costruttiva e positiva”.