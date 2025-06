NAPOLI: Oltre mille dosi nei vicoli del centro storico. 56enne arrestata dai Carabinieri

In un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia Stella, è stata arrestata Emilia Barretta, 56 anni, trovata in possesso di oltre 1600 dosi di droga nel cuore del centro storico di Napoli. La donna, scoperta mentre lanciava uno zaino dal balcone di casa in vico dei Candelari, custodiva al suo interno 502 dosi di eroina, 1162 dosi di cocaina, 16 grammi di cocaina da tagliare, un bilancino, materiale per il confezionamento e quasi 2300 euro in contanti. Ora si trova in carcere con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.