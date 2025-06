Vertenza Sigit Lacedonia, i sindaci dell’Alta Irpinia chiedono incontro con l’azienda.

I sindaci della Città dell’Alta Irpinia chiedono un incontro ai vertici della Sigit, azienda operante nell’area industriale Calaggio nel Comune di Lacedonia. “C’e’ grande preoccupazione per il futuro di cinquanta lavoratori, dopo le notizie di un possibile ridimensionamento in termini occupazionali e di un eventuale trasferimento dei macchinari in altra sede dell’azienda”, scrivono le fasce tricolore. La Sigit, attiva nello stampaggio di materie plastiche, è parte dell’indotto Stellantis ed ha annunciato un piano di riorganizzazione interna collegato alla crisi delle commesse. “L’obiettivo – scrivono i sindaci – è quello di incontrare il presidente Decisi e il direttore dello stabilimento Di Martino. Confidiamo in un confronto e speriamo che questo sia proficuo. Inoltre non escludiamo di estendere la vertenza chiedendo l’apertura di un tavolo in Prefettura. Nel frattempo esprimiamo vicinanza e sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie. L’Alta Irpinia – chiudono gli amministratori locali – non può permettersi una nuova crisi in un momento particolarmente delicato, fatto anche di prospettive di crescita. Queste ultime perderebbero sostanza e impatto se contestualmente dovessero aprirsi altre emergenze lavorative”