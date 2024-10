NAPOLI. Mercato e aree limitrofe: intensificati i controlli della Polizia di Stato. Arrestato un minore per droga.

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli, anche a seguito dei recenti fatti di cronaca avvenuti, nelle zone di piazza Mercato, piazza Garibaldi e nei quartieri Sanità e Vicaria.

In particolare, i Nibbio e gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno svolto un articolato controllo delle arterie che compongono le aree in questione volto al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato circa un migliaio di persone, di cui 292 con precedenti di polizia, controllato 274 veicoli, di cui 21 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 42 violazioni del Codice della Strada.

Ancora, nell’ambito del medesimo servizio, nel pomeriggio di ieri, gli agenti hanno tratto in arresto un minore per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i poliziotti hanno notato in via Nolana un giovane confabulare con fare circospetto con un soggetto a cui, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa dopo averla prelevata da una cassetta posta all’interno di uno stabile.

Pertanto, gli operatori sono tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed hanno bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 120 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata; nella cassetta, invece, gli agenti hanno rinvenuto 8 bustine contenenti circa 9 grammi di marijuana, un pezzo e due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 200 grammi e un bilancino di precisione; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.