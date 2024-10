Avellino e provincia – Controlli per la sicurezza stradale da parte dei Carabinieri: scattano denunce e sequestri

Prosegue incessante, al fine di garantire maggiore sicurezza lungo le principali arterie stradali irpine, l’attività di controllo promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso.

In questi ultimi giorni, sono stati ulteriormente implementati i servizi per la prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada nell’intera provincia irpina, dove i Carabinieri hanno attivato una fitta rete di posti di controllo, anche a doppio senso di marcia.

L’impiego maggiore dei militari dell’Arma è stato preordinato lungo le arterie principali che portano in Alta Irpinia, rese sicuramente più caotiche dai numerosi visitatori che in questo fine settimana hanno partecipato alla “45^ Edizione della Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino”.

Durante tali servizi sono state eseguite diverse perquisizioni personali e veicolari a carico di soggetti che hanno destato sospetti.

Nell’ambito di tali controlli, un 20enne di Flumeri, un 30enne di Montefredane, un 45enne di Castelfranci e un 60enne di Grottaminarda, sono stati sorpresi alla guida di veicoli con un tasso alcolemico al di sopra del limite consentito. Per gli incauti automobilisti, oltre alla denuncia in stato di libertà, è scattato l’immediato ritiro della patente.

Denuncia e documento di guida ritirato anche per una 35enne di Avellino, che nonostante l’evidente sintomatologia si è rifiutata di sottoporsi all’alcoltest, nonché per un 20enne di Avellino e un 30enne di Lioni, risultati positivo al test tossicologico.

Per un autotrasportatore della provincia di Napoli è scattata invece la denuncia in stato di libertà perché ritenuto responsabile di “Falsità materiale commessa dal privato”: fermato alla guida di un autocarro, ha fornito agli operanti una patente risultata falsa. Sia il documento che l’autocarro sono stati sequestrati.

L’azione dei Carabinieri, finalizzata non solo alla prevenzione dei reati ma anche a garantire la sicurezza stradale, con controlli mirati alla guida in stato di ebbrezza, continuerà ininterrottamente su tutto il territorio irpino, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno e ridurre il rischio di incidenti.

Ed ancora una volta i Carabinieri consigliano di:

– non mettersi alla guida dopo aver assunto alcool. La risposta all’assunzione di alcool varia da soggetto a soggetto e anche per la stessa persona in base al suo stato nell’arco delle 24 ore o alla contemporanea assunzione di medicinali;

– guidare con prudenza;

– in caso di bisogno rivolgersi al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze.