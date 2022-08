NAPOLI. Centro storico: si introduce nell’abitazione di una donna e tenta di rapinarla. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in vicoletto II Santa Maria a Cancello per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato due uomini e uno di essi ha raccontato che, poco prima, l’altro si era introdotto nel suo appartamento dove aveva tentato di rapinare la compagna minacciandola con un coltello ma la donna era riuscita ad uscire dall’abitazione; in quei frangenti, il compagno, nel rientrare in casa, aveva notato la scena ed aveva inseguito e fermato l’aggressore.

Gli operatori hanno bloccato il rapinatore identificandolo per un 32enne pakistano con precedenti di polizia che è stato arrestato per tentata rapina, mentre il coltello è stato sequestrato.