NAPOLI. A Pianura mattinata di controlli da parte delle forze dell’ordine. Sequestrata droga

Stamattina gli agenti del Commissariato Pianura, personale della Polizia Municipale, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pianura, in particolare nelle vie Padula, Monti, Pallucci, Torricelli e rotonda Don Giustino.

Nel corso dell’attività sono state identificate 128 persone, di cui 41 con precedenti di polizia, controllati 85 veicoli, di cui 6 sottoposti a sequestro amministrativo, contestate 18 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione, guida senza patente e sono state, altresì, ritirate 2 carte di circolazione; inoltre, gli operatori hanno denunciato due persone per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.

Infine, in un’intercapedine nella parete perimetrale esterna di un edificio in via Josemaria Escrivà, hanno rinvenuto e sequestrato 17 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1,6kg e 3 involucri contenenti circa 78 grammi di marijuana.