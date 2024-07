Nel primo pomeriggio di oggi, i Carabinieri della Stazione di Montemiletto sono intervenuti in quella Contrada Montecaprio, dove un incendio ha preso vita tra le sterpaglie.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo una roulotte parcheggiata nelle vicinanze.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco, tuttora impegnata nelle operazioni di spegnimento dell’incendio.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sono in corso indagini per accertare le cause del rogo.