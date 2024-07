A Lapio “patria del fiano” arriva la tredicesima edizione di Fiano Love Fest: enogastronomia, musica popolare, tradizioni, visite guidate e percorsi e-bike sharing

Lapio si prepara per la tredicesima edizione del Fiano Love Fest “In Cosmica Armonia”, il 2, 3 e 4 agosto, uno dei festival enogastronomici più amati in Irpinia, che ogni anno richiama nel suo borgo, patria del fiano, migliaia di visitatori appassionati ed estimatori del Fiano di Avellino DOCG. La storia di Lapio, Città del Vino, è legata al Fiano, coltivato nel borgo da tempi immemori fin dall’epoca della famiglia Filangieri, di origine normanna, il cui palazzo baronale domina il centro storico. Ma non solo: Lapio è anche zona di produzione di Taurasi DOCG, Città dell’Olio, con la produzione dell’Irpinia-Colline dell’Ufita (DOP) e Città del Miele. Tutte eccellenze al centro dell’evento, e ancora, prodotti tipici, ricette del territorio, eccellenze gastronomiche e degustazioni guidate, banchi d’assaggio a cura di ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino).

Il programma è ricco di appuntamenti: venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 agosto start ore 19:00 con l’apertura degli stand enogastronomici e degustazioni tecniche al Palazzo Filangieri (su prenotazione). Alle 20:00 aprono i banchi d’assaggio per gustare il Fiano di Avellino con ONAV al Palazzo Filangieri, alle 21:00 inizio musica live. Fiano Love Fest è anche arte e cultura: dalle 19:00 alle 23:00 è possibile partecipare alle visite guidate a Palazzo Filangieri. In più, Domenica 4 agosto 2024 la giornata inizia la mattina alle 10:30 con visite guidate a Palazzo Filangieri e percorsi e-bike sharing (su prenotazione), alle 11:30 aprono gli stand enogastronomici. Per info e prenotazioni: Fiano Love Fest e Percorsi e-bike sharing 320-3616149; Palazzo Filangieri – 389-1616298 / 335-8276548; Fb: Land_of_Hirpinia – Instagram: @landofhirpinia.

All’evento partecipano le cantine di Lapio: Filadoro, Ioanna, Laura De Vito, Le Vigne di Rosa, Il Sole e il Lupo, Tenuta Scuotto, Terre di Nora, Terra Mia, Trodella e le cantine produttrici di fiano con i vigneti nell’areale di Lapio: Bellaria – Roccabascerana, Case d’Alto – Grottaminarda, Macchie Santa Maria – Montemiletto, Felice Meoli – Chiusano di San Domenico, Antica Hirpinia – Taurasi. Ampia e variegata la presenza di eccellenze gastronomiche tipiche del borgo: Calafià, Gerarda Ferrante, Officina del Gusto, Pescheria Sciarabella, Templa Mentis, Il Re delle Carni e la Macelleria Maracaibo, la pasticceria Dolcivendolo, il liquorificio Accio, e Associazioni locali che promuovono il territorio. È possibile visitare il Complesso Monumentale Palazzo Filangieri, antica dimora gentilizia e le chiese del centro storico. “In Cosmica Armonia” è il tema di quest’anno: in un’atmosfera avvolgente, immersi nell’energia delle vibrazioni che connette tutti e tutto, esplorando il profondo legame universale che unisce ogni individuo e ogni elemento della natura. Questa Edizione celebra l’importanza delle connessioni, facendoci sentire tutti più vicini e parte di un unico grande tessuto cosmico. L’evento è organizzato dal Comune di Lapio, in collaborazione con la Pro Loco Lapiana, Land of Hirpinia, Laboratorio Teatrale Lapiano e associazioni locali.

