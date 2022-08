MONTEFORTE IRPINO. Il sindaco Costantino Giordano: “Massima prudenza oggi per l’arrivo di nuovi temporali

Stiamo vivendo ore molto difficili, a causa di una delle tante bombe d’acqua sempre più frequenti, potenti e imprevedibili che stanno martoriando tutta la penisola, e che oggi ha colpito, tra gli altri, il nostro comune, causando molti disagi e tantissimi danni più e meno gravi, in tutto il territorio comunale.

La fascia tricolore di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, lascia in un post pubblicato sul suo profilo istituzionale il suo commento sul disastro avvenuto ieri nel suo paese a causa di una eccezionale “bomba d’acqua” che ha trascinato in paese fango e detriti.

La buona notizia, in questa ennesima difficile sfida che affronteremo insieme fianco a fianco, è che non ci sono feriti. Tanta paura, preoccupazione e anche rabbia, lo capisco, perché anche io sono montefortese e vivo le stesse emozioni. Ma noi siamo donne e uomini di grande coraggio, determinazione e laboriosità e non molleremo così facilmente.