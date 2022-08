Sono tanti i volontari e non che in queste ore si stanno dando da fare per ripulire le strade di Monteforte invase da fango e detriti venuto giù dalla montagna durante le piogge di ieri. Tra questi all’opera c’è anche la Comunità Montana “Partenio Vallo di Lauro ” con i suoi Idraulici Forestali in prima linea.