Mercogliano – Quindicenne precipita dal balcone: è grave ma non in pericolo di vita

Attimi di paura a Torrette di Mercogliano, alle porte di Avellino, dove una ragazzina di 15 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione situata al quarto piano di una palazzina di via Nazionale.

La giovane, soccorsa immediatamente dai sanitari del 118, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, dove è stata ricoverata in codice rosso. Le sue condizioni restano gravi, ma non corre pericolo di vita.

Al momento dell’accaduto, la 15enne si trovava in casa con la madre, di origini peruviane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e chiarire ogni aspetto della vicenda.