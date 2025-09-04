Pila ai Piani – Benedizione degli zaini alla vigilia del nuovo anno scolastico

La comunità parrocchiale di Maria SS.ma Immacolata a Pila ai Piani si prepara a vivere un momento speciale dedicato ai più piccoli e al mondo della scuola.

Sabato 6 settembre 2025, alle ore 19:00 presso la nuova chiesa parrocchiale, si terrà la Santa Messa con la benedizione degli zaini in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico 2025/2026.

Un appuntamento ormai tradizionale e molto atteso che coinvolge bambini, ragazzi, insegnanti e personale scolastico, chiamati a iniziare l’anno con la protezione e la benedizione del Signore. L’iniziativa vuole sottolineare il legame tra la scuola e la comunità cristiana, affidando a Dio l’impegno nello studio, nelle relazioni e nella crescita educativa.

“Gesù aspetta nella Sua Casa tutti i bambini, i ragazzi, gli insegnanti e il personale scolastico”, si legge nell’invito della parrocchia, che richiama al senso di comunità e condivisione.

La celebrazione rappresenterà un’occasione di preghiera, ma anche di festa, capace di unire famiglie, docenti e studenti attorno a un gesto semplice ma significativo: il segno di croce tracciato sugli zaini che accompagneranno i giovani durante tutto il nuovo anno scolastico.