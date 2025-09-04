Camposano – In Comune l’incontro con la nuova dirigente scolastica: novità e progetti per il nuovo anno

Un inizio all’insegna della collaborazione e della programmazione. Questa mattina, presso il Comune di Camposano, si è svolta una riunione di due ore tra la nuova dirigente dell’Istituto Comprensivo Cicciano–Camposano, i suoi collaboratori e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Barbato. Presenti anche l’assessore Miriana Abate e il management dell’ente.

L’incontro, definito “serrato, costruttivo e positivo”, ha offerto l’occasione per illustrare alcune importanti novità che caratterizzeranno l’anno scolastico 2025-2026. Tra queste spiccano l’introduzione di nuove materie: spagnolo, come ulteriore lingua straniera, e musica, con la creazione di un coro scolastico.

Il Comune, da parte sua, ha presentato lo stato di avanzamento dei lavori pubblici che interesseranno gli edifici scolastici: interventi mirati a garantire sicurezza, funzionalità e accoglienza, con l’obiettivo di rendere le scuole non solo più belle ma anche più moderne e sicure. Inoltre, è stata ribadita la volontà di mantenere la gratuità dello scuolabus e della mensa scolastica per la quasi totalità degli alunni.

L’incontro si è concluso con un brindisi di benvenuto alla nuova dirigente, simbolo di un augurio di buon lavoro a tutto il personale scolastico e amministrativo, con la convinzione che il futuro dei bambini passi attraverso una scuola sempre più inclusiva, innovativa e sicura.