Mercogliano (AV) – Furto aggravato in concorso: due donne denunciate dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, una 40enne del posto e una 60enne di Avellino per “furto aggravato in concorso”.

Dalle indagini scaturite a seguito di denuncia sporta dalla vittima, sono emersi elementi di reità nei confronti delle due donne che, entrate in un esercizio pubblico di Mercogliano, avevano sottratto al malcapitato il suo borsello, contenente denaro contante e documenti personali.

Ricevuta la notizia, i Carabinieri hanno subito avviato l’attività d’indagine, ricostruendo quanto accaduto anche grazie allo sviluppo delle immagini riprese dalle

telecamere di videosorveglianza. Identificate le presunte responsabili, le stesse, vistesi scoperte, hanno consegnato ai Carabinieri il borsello (con all’interno l’intera somma di denaro e i documenti) che è stato restituito all’avente diritto.