Cimitile, il lagno Gaudo una foresta invasa dai rifiuti. I residenti: “Non puliscono da 20 anni. Siamo invasi da topi e serpenti.”.

Il letto del lagno Gaudo non vorrebbe pulito da altre 20 anni. E’ quello che affermano alcuni cittadini di Cimitile che si sono rivolti al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli cui è stato inviato anche un filmato che documenta la situazione.

“Caro onorevole Borrelli, quello che vede dovrebbe essere il letto del lagno Gaudo sito a Cimitile in provincia di Napoli. Come ben può vedere il letto del lagno da oltre 20 anni non viene pulito e noi che ci abitiamo siamo invasi da serpenti e da topi. Ci siamo rivolti anche al comune alla regione ma niente, ogni anno paghiamo regolarmente la tassa al bacino del Volturno ma non vengono mai a pulire. “-hanno spiegato i segnalanti. “

Abbiamo inviato una comunicazione all’assessorato all’ambiente della Regione Campania per avere ben chiaro il quadro della situazione e sollecitare degli interventi. “-ha dichiarato Borrelli- “Nel maggio del 2020 fu approvato il progetto per la manutenzione straordinaria dei lagni Gaudo, Quindici ed Avella nei comuni di Nola, Liveri, Palma Campania, Cimitile, Camposano, Cicciano e Tufino. il progetto, redatto dai tecnici della SMA, consisteva nella rimozione di arbusti, dei sedimenti e dei rifiuti accumulati negli alvei. Chiediamo di conoscere lo stato di avanzamento di tale progetto”.