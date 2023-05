Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale: “la Bassa Irpinia è a rischio alluvioni, in particolare il Vallo”

Sono numerosi gli eventi alluvionali che hanno interessato il nostro paese negli ultimi anni. L’ultimo di ampia portata ha avuto luogo nell’Emilia Romagna dove l’emergenza non è ancora finita. Secondo l’associazione ambientalista Legambiente, dal 2010 a settembre del 2022 si contano 510 episodi di questo tipo. Tuttavia molte attività degli esseri umani contribuiscono notevolmente all’aumento della frequenza e dell’intensità di tali episodi. È ad esempio il caso del consumo di suolo, che rende il terreno impermeabile e quindi meno capace di assorbire l’acqua in eccesso. Ma anche degli eventi climatici estremi come le piogge intense, o dell’innalzamento del livello dei mari causato dal riscaldamento dell’atmosfera. Gli eventi alluvionali sono estremamente dannosi non solo per gli ecosistemi, ma anche per le comunità, perché danneggiano le infrastrutture e le abitazioni, con effetti sulle economie locali.

Sono i comuni della Bassa Irpinia, quelle del mandamento baianese e del Vallo di Lauro, quelli maggiormente al rischio alluvioni in caso di piogge. Sono i dati dell’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale che mette in guardia gli organi competenti. Tra Vallo Lauro e Mandamento ci sono le aree considerate a pericolo più alto. A Quindici, secondo Ispra, l’84,87% della popolazione totale è in zona a elevato rischio alluvione. In pratica, 1.515 residenti. Non è una sorpresa. Le morti e le distruzioni del 5 maggio del 1998 sono ben impresse nel ricordo dell’intera provincia. Quella di Quindici è una delle situazioni a maggiore pericolo della Campania. I comuni limitrofi hanno un dato meno preoccupante, ma comunque da tenere nella debita considerazione. A Lauro la quota di abitanti (917 cittadini) a elevato rischio alluvione è pari al 25,42%, a Pago Vallo Lauro il 31,12% (576 abitanti), a Moschiano il 18,48% (308), Domicella 7,48% (140). Confinante con il Vallo di Lauro è Forino il cui territorio è pure particolarmente a rischio. Basti pensare che il 48,21% della popolazione è a elevato pericolo, cioè 2.602 abitanti. I fenomeni dello scorso anno, hanno dimostrato che la comunità di Monteforte Irpino deve avere sempre desta l’attenzione. E’ pari al 3,98% la quota totale di abitanti (433 cittadini) quella che si trova nelle aree con il rischio più elevato.