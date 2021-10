IRPINIA. A fuoco deposito di autoarticolati, ingenti danni

I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 00’30 della notte appena trascorsa, sono intervenuti a Montefredane, alla frazione Arcella in via Provinciale per un incendio che ha interessato un deposito di autoarticolati di un’azienda di trasporti. Decine le telefonate giunte alla sala operativa del Comando di via Zigarelli, la quale immediatamente ha inviato sul posto due squadre supportate da quattro autobotti. A seguire sono intervenute anche le squadre dei distaccamenti di Montella e Grottaminarda, e altre due squadre dai comandi di Benevento e Salerno. Alla fine sono dodici i pesanti automezzi rimasti coinvolti dalle fiamme di cui sei carichi. Lunghe e complesse le operazioni di spegnimento, seguite direttamente sul posto dal Comandante Ing. Mario Bellizzi. La messa in sicurezza dell’intera area è ancora in corso.

