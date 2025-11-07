Intensificazione dei controlli tra Montemiletto, Venticano e Pietradefusi: i Carabinieri denunciano 3 persone.

Prosegue ininterrotta la serrata opera di controllo del territorio avviata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino che, in aderenza alle linee guida dettate dal Prefetto di Avellino Dott.ssa Rossana Riflesso, si pone come obiettivo quello di associare ad un controllo su strada anche quello svolto all’interno dei locali di pubblico ritrovo.

In tale contesto, negli ultimi due giorni, la Compagnia di Mirabella Eclano ha coordinato una serie di servizi che hanno visto l’impiego di oltre 15 equipaggi concentrati nei comuni di Montemiletto, Venticano e Pietradefusi.

I militari delle Stazioni Carabinieri di Montemiletto e diDentecane e quelli dell’Aliquota Radiomobile di Mirabella Eclano hanno presidiato le maggiori arterie stradali, con particolare attenzione a quelle di collegamento con la dorsale autostradale, e passato al setaccio molti locali pubblici; nelle cui sale da gioco sono stati identificati oltre 40 avventori. Tra questi un 57enne di Mirabella che – incurante del fatto che fosse già sottoposto a restrizioni personali – è stato trovato nottetempo in compagnia di altri pregiudicati. Per lui è scattato un nuovo deferimento alla competente Autorità Giudiziaria. Stessa sorte per un 40enne originario di Venticano, sorpreso alla guida in forte ed evidente stato di ebrezza. Oltre alla denuncia in stato di libertà, l’uomo si è visto ritirare la patente di guida e sequestrare la vettura.

Una terza persona, infine, è stata fermata e denunciata perché fermata alla guida di un’auto di grossa cilindrata benché priva di patente perché mai conseguita.

L’attenzione verso il rispetto delle norme del Codice della Strada rappresenta la prima e basilare regola di condotta per chi si pone alla guida, poiché comportamenti poco accorti quali quelli riscontrati dalle donne e dagli uomini dell’Arma Irpina ancora nelle ultime ore sono potenzialmente in grado di provocare conseguenze molto più gravi.