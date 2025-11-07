Avella – Al via i lavori di completamento della rete fognaria e di riqualificazione di via Sant’Angelo

Sono partiti questa mattina ad Avella i lavori di completamento del tratto fognario che collega via Tombe Romane con via Parroco Ercolino, un intervento atteso da tempo che consentirà di migliorare la funzionalità della rete idrica e fognaria della zona. L’opera rientra nel piano di modernizzazione delle infrastrutture urbane avviato dall’Amministrazione comunale per potenziare la qualità dei servizi ai cittadini.

A partire da mercoledì della prossima settimana, inizieranno anche i lavori di ampliamento e riqualificazione di via Sant’Angelo, che prevedono l’allargamento della carreggiata e la realizzazione del nuovo manto stradale. Questi interventi miglioreranno la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, agevolando l’accesso alle abitazioni e alle attività presenti lungo la strada.

L’Amministrazione comunale sottolinea che i lavori potranno comportare temporanei disagi alla viabilità, ma si tratta di un investimento importante per garantire nel tempo una rete infrastrutturale più efficiente, moderna e sicura.

Con la conclusione di questi interventi, Avella compie un ulteriore passo avanti verso una città più funzionale e attenta alle esigenze dei cittadini, con infrastrutture adeguate a sostenere lo sviluppo urbano e la qualità della vita.