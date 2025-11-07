Avellino, sequestrati circa 10mila prodotti non conformi agli standard di sicurezza: segnalato il responsabile

Avellino, 7 novembre 2025 – La Guardia di Finanza di Avellino ha sequestrato quasi 10mila prodotti non conformi agli standard di sicurezza, durante un’operazione condotta dai militari della Compagnia di Solofra presso un’attività commerciale situata a Montoro (AV).

I controlli, rientranti nella consueta attività di vigilanza sul rispetto della normativa a tutela del consumatore, hanno portato al sequestro di 9.833 articoli di vario genere: prodotti natalizi, articoli di ferramenta, oggettistica, cosmetici ed elettronica, tutti risultati privi dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla legge.

Secondo quanto accertato dai militari, la merce non riportava le indicazioni obbligatorie in lingua italiana richieste dalla normativa sull’etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti. Mancavano, inoltre, informazioni fondamentali come il luogo d’origine, il produttore o importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso, oltre al marchio CE, necessario per la libera commercializzazione e circolazione dei prodotti nell’Unione Europea.

Il titolare dell’attività è stato verbalizzato e segnalato alla C.C.I.A.A. Irpinia Sannio per violazioni agli articoli 6, 7, 9 del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per chi immette sul mercato prodotti non conformi.

L’operazione rientra nel più ampio impegno del Corpo nel contrasto alla diffusione di prodotti potenzialmente pericolosi e non sicuri, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e garantire condizioni di leale concorrenza tra gli operatori economici onesti.