Incidente sulla SS7 e incendio auto sulla A16: doppio intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino

Nella serata di ieri 19 febbraio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati in due interventi di soccorso sul territorio.

Il primo intervento è stato alle ore 18:30 circa, lungo la SS7 Ofantina, al km 317, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre automobili. A bordo dei veicoli erano presenti quattro persone, una delle quali risultava incastrata nelle lamiere. I pompieri sono intervenuti per liberare la persona e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti anche due ambulanze per prestare i primi soccorsi e garantire il trasporto in ospedale, la Polizia e una radio mobile dei Carabinieri che ha effettuato i rilievi del caso.

Il secondo intervento si è verificato alle 20:41 sulla A16, in direzione Napoli, al km 25, tra Tufino e Baiano, dove è stato segnalato un incendio che ha coinvolto un’auto ibrida Fiat 500, in marcia. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, utilizzando anche un’autobotte per garantire il completo spegnimento. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.