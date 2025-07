Incidente sul raccordo Avellino-Salerno: dieci persone coinvolte, traffico in tilt tra Solofra e Montoro

AVELLINO – Domenica 13 luglio 2025. Grave incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle 13:40 lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, al km 17,450, tra gli svincoli di Solofra e Montoro Nord, in direzione Salerno.

L’allarme è scattato alla centrale operativa del 118, che ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino. L’incidente ha visto coinvolti tre veicoli e un totale di dieci persone.

Massiccio intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenute inizialmente quattro ambulanze, alle quali si sono aggiunti successivamente altri mezzi di soccorso per garantire assistenza sanitaria a tutti gli occupanti coinvolti. I feriti sono stati trasportati in vari ospedali della zona per ricevere le cure del caso. Al momento non si conosce la gravità delle loro condizioni.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato intensamente per mettere in sicurezza l’area, coadiuvando le operazioni del personale sanitario e gestendo lo scenario dell’incidente in condizioni complesse.

Presenti anche le pattuglie della Polizia Stradale, impegnate nei rilievi per accertare le cause e la dinamica del sinistro, e il personale Anas, per il ripristino della viabilità e la rimozione dei veicoli incidentati.

Disagi alla circolazione

Il traffico ha subito forti rallentamenti per tutta la durata dell’intervento, con code e disagi lungo il tratto interessato. La viabilità è stata progressivamente ripristinata nel corso del pomeriggio.

Dal Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino arriva un rinnovato invito alla prudenza alla guida, soprattutto in queste giornate estive caratterizzate da un aumento del traffico sulle principali arterie stradali.