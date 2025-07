Controlli straordinari della Polizia di Stato a Castellammare di Stabia e Torre del Greco: sequestri, denunce e numerose sanzioni

NAPOLI – Week-end all’insegna della sicurezza nel territorio della provincia partenopea, dove la Polizia di Stato, in collaborazione con altre forze dell’ordine, ha effettuato servizi straordinari di controllo a Castellammare di Stabia e Torre del Greco, mirati al contrasto delle violazioni del Codice della Strada e al monitoraggio della legalità urbana.

Castellammare di Stabia: 57 persone identificate e 3 veicoli sequestrati

Nella serata di venerdì, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, con il supporto della Polizia Locale, hanno controllato 57 persone e 31 veicoli, 3 dei quali sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Durante le verifiche sono state contestate 11 violazioni al Codice della Strada, tra cui:

mancata esibizione dei documenti di circolazione;

mancata revisione periodica;

assenza di copertura assicurativa;

guida senza patente.

Torre del Greco: 170 persone controllate e una denuncia per guida reiterata senza patente

Più articolato il servizio messo in campo nella serata di ieri a Torre del Greco, in particolare in corso Vittorio Emanuele e in via Calastro. Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, congiuntamente a Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, hanno:

identificato 170 persone ,

controllato 135 veicoli ,

sequestrato 5 veicoli e sottoposto altri 5 a fermo amministrativo ,

elevato 25 contravvenzioni al Codice della Strada.

Durante il servizio è scattata anche una denuncia penale nei confronti di un individuo sorpreso alla guida senza patente, violazione che era già stata commessa in precedenza nel biennio, rendendo quindi la recidiva penalmente rilevante.

Questi controlli rientrano nell’ambito delle attività programmate per il rafforzamento della sicurezza nelle aree urbane più sensibili del territorio campano, con particolare attenzione al rispetto delle norme stradali e alla prevenzione dei reati. Le operazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni.