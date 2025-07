Controlli al Centro Storico e arresto a Porta Nolana: raffica di interventi della Polizia di Stato a Napoli

Serata di intensa attività per la Polizia di Stato impegnata in una doppia operazione a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana. Da un lato i controlli nei luoghi della movida del Centro Storico, dall’altro l’arresto di un uomo evaso dai domiciliari nella zona di Porta Nolana.

Centro Storico: controlli su persone, locali e veicoli

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli per intensificare la vigilanza nelle aree più frequentate della città, gli agenti del Commissariato Decumani, con il supporto della Guardia di Finanza, hanno effettuato una serie di controlli nel cuore del Centro Storico.

Nel corso dell’operazione sono state:

identificate 46 persone ,

controllati 5 esercizi commerciali ,

contestate 6 violazioni al Codice della Strada.

L’intervento si inserisce nel piano di prevenzione per contrastare degrado, abusivismo e comportamenti pericolosi, soprattutto nei fine settimana.

Porta Nolana: evade dai domiciliari, arrestato 53enne dopo una colluttazione

Sempre nella notte, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, in servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 53enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato notato in atteggiamento sospetto in vico Gabella della Farina e, alla vista degli agenti, ha tentato la fuga verso via Soprammuro. Dopo un inseguimento e una colluttazione, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo. Addosso gli è stata trovata una dose di crack.

Dagli accertamenti è emerso che il 53enne era evaso dagli arresti domiciliari, ai quali era sottoposto per reati legati agli stupefacenti. È stato quindi arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per detenzione di droga ad uso personale.