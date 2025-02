Incidente sul raccordo autostradale Avellino – Salerno: intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino

Avellino, 17 febbraio – Alle ore 18:00 circa di questa sera, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti lungo il raccordo autostradale Avellino – Salerno, in direzione Salerno, per un incidente che ha coinvolto un’auto capovolta.

Giunti sul luogo dell’incidente, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante, evitando ulteriori rischi per la circolazione. Sul posto erano presenti anche la Polizia Stradale e l’ANAS, che hanno collaborato per gestire la situazione e garantire il regolare scorrimento del traffico e il recupero del veicolo.

Il conducente dell’auto, ferito, è stato trasportato in codice rosso presso l’Ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.