Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per un incendio divampato questa notte a Solofra, in via Starza del Conte.

Le fiamme hanno interessato la parte anteriore di una Citroen C3 e di una Suzuki Swift, parcheggiate in strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio, e i Carabinieri della Compagnia di Solofra, che hanno avviato le indagini per determinare la natura dell’evento.