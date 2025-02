Incendio in un cantiere a Sant’Angelo a Scala: escavatore in fiamme nella notte

Nella notte tra il 19 e il 20 febbraio, intorno alle 03:30, un incendio ha interessato un escavatore all’interno di un cantiere edile in via Aldo Li Gobbi, nel comune di Sant’Angelo a Scala.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino, che ha provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i Carabinieri della stazione locale, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali cause dolose.