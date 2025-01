Incendio a Castelfranci: Vigili del Fuoco domano le fiamme in un capannone di 300 mq

Nella tarda serata di ieri, 28 gennaio, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta nel comune di Castelfranci, in via Roma, per un incendio sviluppatosi all’interno di un capannone di circa 300 metri quadrati, adibito a rimessa per mezzi utilizzati in lavori edili e a deposito di materiale edile.

La sala operativa del Comando di Avellino, una volta ricevuta la richiesta di soccorso, ha immediatamente inviato sul posto, oltre alla squadra di Montella, un ulteriore equipaggio dalla sede centrale di Avellino, insieme a un’autobotte in supporto, il tutto coordinato dal Capo Turno provinciale.

Le fiamme hanno coinvolto sette automezzi, tra cui tre autocarri, tre escavatori e un rullo, oltre a vario materiale. Grazie all’intervento tempestivo, le squadre di soccorso sono riuscite a spegnere l’incendio, evitando danni più gravi alla struttura, che è stata successivamente messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Castelfranci, appartenente alla Compagnia di Montella, che hanno effettuato i rilievi dell’accaduto.